Caminhão derruba poste e interdita via em Salvador

Um caminhão carregado de madeira derrubou um poste, na madrugada desta sexta-feira (13), na rua Araújo Bulcão, localizada no bairro do Uruguai, Cidade Baixa de Salvador. Segundo informações da Superintendência e Trânsito de Salvador (Transalvador), a colisão do veículo com os fios aconteceu por volta das 04 horas da manhã. Ele não parou e por isso saiu puxando o poste.

Os moradores e comerciantes da rua, que está interditada, ficaram assustados diante do barulho causado pelo acidente. Parte do fornecimento de energia da rua ficou comprometido, mas segundo Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, a situação será solucionada até o início da tarde, já que o poste será substituído.

A empresa responsável pelo caminhão de madeira falou sobre o acidente com à TV Bahia. E eles informaram que o veículo tem o tamanho estipulado pelas normas. Mas, os moradores relataram que a altura dos fios de energia e telefonia não é adequada.

