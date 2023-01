Campeonato Baiano de 2023 promete números mágicos ao final

Foto: Divulgação / CBF

Se tem uma coisa que Bahia e Vitória desejam neste início de novo ano é não repetir o fiasco do último Campeonato Baiano, quando foram eliminados ainda na primeira fase. Mais que isso, tentam impedir que o Atlético de Alagoinhas conquiste o seu inédito tricampeonato consecutivo do certame e se isole como o time do interior com mais conquistas.

A Associação Desportiva Bahia de Feira (campeã em 2011), o Barcelona Futebol Clube (Ilhéus), o Doce Mel Esporte Clube (Cruz das Almas), o Itabuna Esporte Clube, o estreante Jacobinense Esporte Clube, o Esporte Clube Jacuipense (Riachão do Jacuípe) e a Sociedade Desportiva Juazeirense completam o quadro de postulantes ao título e devem se tornar também os fiéis da balança nos sonhos dos favoritos.

Maior vencedor estadual, o Bahia já venceu o Juazeirense na abertura do torneio por 3 a 1 e entra na disputa almejando um histórico 50º troféu. O clube vem embalado pela parceria com o Grupo City, pelas contratações de jogadores experientes e com passagens bem-sucedidas no exterior, e até mesmo pelo avanço para a Terceira Fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o que motiva ainda mais os torcedores com os jovens talentos de sua base.

Já o Vitória, que cedeu o empate na rodada inaugural para o Bahia de Feira, terceiro lugar no ano passado, chega otimista após o dramático e épico acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, e tenta retomar o protagonismo e voltar a ser campeão depois de cinco anos, após importantes mudanças em sua gestão desde o final de 2022. Reconhecido até pelos seus adversários pela força dos seus jogadores de base, a garotada do Rubro-Negro não começou o ano bem e foi eliminada ainda na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Foi uma nova ducha de água fria que os torcedores terão que superar para conquistar seu 30º título baiano.

Mais antiga competição desse esporte da região Nordeste e a segunda do Brasil (ficando atrás apenas do Campeonato Paulista), o Campeonato Baiano de Futebol de 2023 será a 119ª edição, sendo realizado ininterruptamente desde 1905.

O regulamento deste ano prevê que as dez equipes disputem a Primeira Fase em turno único, com os quatro melhores colocados avançando para as etapas seguintes. O último colocado é rebaixado diretamente e o penúltimo pode cair se a Segunda Divisão tiver 10 equipes ou mais. As fases de Semifinal e Final serão disputadas no sistema eliminatório, em jogos de ida e volta, com vários critérios de desempate.

Na etapa de classificação, em caso de empate entre duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes critérios de desempate (total de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto, menor número de cartões vermelhos recebidos, menor número de cartões amarelos recebidos, e sorteio). Nas fases eliminatórias, serão o melhor saldo de gols no confronto e a disputa de pênaltis.

Mas não é somente o título que está em jogo no Campeonato Baiano. O torneio prevê três vagas para a Copa do Brasil 2024, duas vagas diretas para a Copa do Nordeste 2024 e uma vaga para a fase prévia da competição, duas vagas diretas na Série D do Campeonato Brasileiro e um possível terceiro clube na mesma divisão.

O ano era 1923

A título de curiosidade, o campeão baiano de 100 anos atrás foi o Botafogo da Bahia, time de Salvador que conquistou sete títulos (1919, 1922, 1923, 1926, 1930, 1935 e 1938) e nove vice-campeonatos (1918, 1929, 1932, 1943, 1953, 1954, 1961, 1965 e 1977).

Roberto Dinamite

Como não poderia deixar de ser, fica aqui uma homenagem ao atacante Carlos Roberto de Oliveira (13.04.1954 – 08.01.2023), mais conhecido como Roberto Dinamite. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols) e do Campeonato Carioca (284 gols), o atleta é considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama, onde jogou durante as décadas de 70, 80 e 90 do século passado, e foi, inclusive, presidente do clube entre 2008 e 2014.

