Campo Grande (MS) anuncia processo seletivo para cargos de nível fundamental e médio

A Prefeitura do município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul recebe entre os dias 16 e 17 de janeiro as inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental e médio.

As oportunidades são para cargos de serviços gerais em diferentes setores da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 mensais.

Vagas e salários Processo Seletivo Campo Grande – MS

Ao todo, a Prefeitura de Campo Grande – MS oferece 48 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Agente de Serviços de limpeza – 28 vagas;

Pedreiro – 6 vagas;

Pintor – 10 vagas.

Nível médio

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande – MS variam entre R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.500,00 a R$ 1.600,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para o cargo de nível médio, o salário é de R$ 1.800,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande – MS é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Processo Seletivo Campo Grande – MS

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande – MS têm entre os dias 16 de janeiro de 2023 e 17 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito presencialmente no endereço da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua dos Barbosas, n 321 – Bairro Amambaí. Mais Informações no site da Prefeitura.

Atribuições de cargos Processo Seletivo Campo Grande – MS

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo escolhido pelo candidato:

Eletricista

Executar serviços elétricos, configurar, inspecionar e instalar equipamentos montar e reparar instalações de baixa tensão;

Executar testes e ensaios utilizando ferramentas, manuais ou especiais, aparelho de medição elétrica, material e equipamentos específicos;

Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos e localizar defeitos.

Agente de Serviços de limpeza

Executar serviços de limpeza externa, poda, capina, roçar, coleta de resíduos;

Fazer uso de máquina roçadeira.

Pedreiro

Manutenção, conservação e reformas em geral de alvenaria e carpintaria;

Preparação de concretos, massas e argamassas;

Assentamento de tijolos e revestimentos de pisos e azulejos.

Pintor

Preparar e pintar as superfícies paredes, portas, esquadrias e pisos em concreto;

Correção das superfícies, através de raspar, lixar e aplicar massas.

Etapa processo seletivo Campo Grande – MS

O processo seletivo para a Prefeitura de Campo Grande – MS contará unicamente com Prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

O Processo Seletivo Simplificado terá seu resultado final homologado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da nota obtida, em conformidade com as regras estabelecidas no Edital.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande – MS.