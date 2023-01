Candeias celebra padroeira da cidade com procissão e novenário

Foto: Divulgação

A cidade de Candeias está celebrando a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Candeias. Uma série de atividades serão realizadas a partir desta terça-feira (24) com o início de um Novenário.

Os festejos de Nossa Senhora das Candeias é considerada a maior festa católica da Região Metropolitana de Salvador, atraindo turistas de todo o país.

Com o tema “O Poderoso fez em mim maravilhas e Santo é o seu nome”, a programação acontece até o dia 3 de fevereiro. A abertura ocorre à 5h, com alvorada de fogos, hasteamento da bandeira e oração do Ofício de Nossa Senhora, no Santuário de Nossa Senhora das Candeias.

Ao todo serão nove noites dedicadas à Virgem Mãe das Candeias, com celebrações eucarísticas e da novena. Cerca de 6 mil são esperados durante os dias de festa na Praça que leva o seu nome para louvar, pedir e agradecer pelas graças alcançadas.

No grande dia da padroeira, 2 de fevereiro (quinta-feira), diversas celebrações serão realizadas em homenagem à Nossa Senhora das Candeias, a partir das 5h.

Foto: Divulgação

Uma procissão também será realizada no dia 3 de fevereiro (sexta-feira). O ato iniciará a partir das 15h30 e encerrará a programação ma codades. Bandas católicas em cima de trios elétricos animarão os fiéis durante o trajeto. As ruas irão receber uma decoração especial para a passagem da imagem de Nossa Senhora das Candeias e de outros santos.

De acordo com a comissão dos festejos 2023, aproximadamente de 700 pessoas divididas em 12 equipes irão auxiliar a Paróquia nos dias do Novenário. As atividades iniciaram em 2022, com a escolha dos coordenadores das equipes e eventos. As equipes se dividem em Canto, Comunicação, Comunidade, Decoração, Eventos, Intercessão, Recepção, Liturgia, Trânsito, Romeiros, Procissão e Noiteiros.

Durante os 11 dias de festa, o Novenário em honra a Nossa Senhora das Candeias será transmitido através da página do Facebook e do canal do Youtube do Santuário Nossa Senhora das Candeias (@SantuariodasCandeias) e das Rádios Baiana FM (89,3) e Candeias FM (87,9).

Devoção

Foto: Divulgação

A devoção em Nossa Senhora das Candeias teve origem no século XVI, após relatos de uma mulher cega que foi curada após lavar seus olhos com a água da Fonte Milagrosa. Milagre semelhante a este, ocorreu no ano de 2002, quando a avó da pequena Stephany teve um sonho, pedindo para a mesma, que banhasse os olhos da criança com a água milagrosa presente na cidade, ficando constatada pelo médico a cura da criança, que através da intercessão da Virgem Maria lhe foi devolvida a visão.

Santuário

Construído no final do século XVIII, o Santuário de Nossa Senhora das Candeias é um lugar de grande devoção à Virgem Maria. A Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias foi elevada à condição de Santuário diocesano em fevereiro de 2014 e reconhecida pelo Vaticano. Voltado para a Baía de Todos os Santos, o Santuário é um local de grande peregrinação de romeiros de todo o lugar do Brasil, que buscam curas e bênçãos através da água milagrosa da Fonte dos Milagres. A peregrinação ao Santuário movimenta e impulsiona o comércio da cidade durante o ano inteiro, que recebe milhares de romeiros anuais para conhecer o local e a Fonte Milagrosa.

PROGRAMAÇÃO

1ª Noite – 24/01/2023 | Terça-Feira | 19h30

5h – Alvorada

5h30 – Ofício de Nossa Senhora

COMUNIDADES: São Maximiliano Maria Kolbe (Urbis II)

CONVIDADOS: Paróquia Santo Antônio de Sant’Ana Galvão/ Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Dias D’Ávila) /Catequese / Irmãs Terciárias Franciscanas/ OFS/ Juventude Franciscana (Jufra)

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Servos de Nossa Senhora

GESTO CONCRETO: Arroz

2ª Noite – 25/01/2023 | Quarta-Feira | 19h30

COMUNIDADES: Nossa Senhora Rainha da PAZ (Sarandi)

CONVIDADOS: Paróquia São Thomaz de Cantuária e Paróquia Santa Luiza (Camaçari)/ Quase Paróquia São Francisco de Assis (Arembepe) / Encontro de Casais com Cristo (ECC) / Pastoral Familiar / Pastoral do Batismo

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Renascer

GESTO CONCRETO: Leite em Pó

3ª Noite – 26/01/2023 | Quinta-Feira | 19h30

COMUNIDADES: Nossa Senhora da Encarnação, Nossa Senhora Três Vezes Admirável, Santa Rita de Cássia e

São Gonçalo (Distrito de Passé: Querente, Roça Grande, Rio do Cunha e Mucunga)

CONVIDADOS: Quase Paróquia Nossa Senhora do Monte, Paróquia São Gonçalo (São Francisco do Conde)/ Quase Paróquia São Sebastião (São Sebastião do Passé)/ Segue-Me / Encontro de Crianças com Cristo (ECRI)/

Encontro de Adolescentes com Cristo (EAC)/ Grupo São Rafael

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Expressão

GESTO CONCRETO: Açúcar

4ª Noite – 27/01/2023 | Sexta-Feira | 19h30

COMUNIDADE: São José (Areia)

CONVIDADOS: Paróquia Nossa Senhora da Luz, Paróquia São João Batista (Simões Filho)/ Renascer/ Renovação Carismática Católica (RCC)/ Fraternidade Combatentes na Fé

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Frateli

GESTO CONCRETO: Café

5ª Noite – 28/01/2023 | Sábado | 19h30

COMUNIDADES: Santo Antônio (Bairro Santo Antônio)

CONVIDADOS: Paróquia São Tomé, Paróquia Cristo Ressuscitado, Quase Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Barra do Pojuca) Quase Paróquia Ascensão do Senhor/ Paróquia Senhora Sant’Ana (Camaçari)/ Milícia da Imaculada/ Solidários na Alegria do Evangelho (SAE)/ Apostolado da Oração

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Paráclito

GESTO CONCRETO: Farinha e Sal

6ª Noite – 29/01/2023 | Domingo | 19h30

COMUNIDADES: Santa Luzia (Nova Brasília)

CONVIDADOS: Paróquia Divino Espírito Santo (Vilas de Abrantes)/ Paróquia São Bento (Monte Gordo-Camaçari)/ Terço dos Homens / Pastoral da Sobriedade/ Fazenda Santa Cruz

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Apologético

GESTO CONCRETO: Biscoito e Fubá de Milho

7ª Noite – 30/01/2023 | Segunda-Feira | 19h30

COMUNIDADES: Santa Clara (Bairro Santa Clara)

CONVIDADOS: Paróquia São Francisco de Assis (Candeias)/ Paróquia Sagrada Família (Madre de Deus)/ Pastoral da Criança/ Pastoral da Comunicação (Pascom)

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Canção da Vida

GESTO CONCRETO: Feijão

8ª Noite – 31/01/2023 | Terça-Feira | 19h30

COMUNIDADES: Virgem dos Pobres ( Malembá)/ São Tomé (Malembá de Baixo)

CONVIDADOS: Paróquia São Roque (Terra Nova)/ Pastoral da Saúde / Pastoral do Dízimo/ Escola de Evangelização Santo André (EESA)/ Prefeitura de Candeias

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Paz e Bem

GESTO CONCRETO: Material de Higiene

9ª Noite – 01/02/2023 | Quarta-Feira | 19h30

COMUNIDADES: Nossa Senhora de Fátima (Triângulo)

CONVIDADOS: Paróquia São Miguel de Cotegipe, Paróquia Nossa Senhora da

Conceição (Simões Filho) / Obras Sociais do Santuário (OSCAN)/ Ministros da Eucaristia/ Coroinhas e Ministrantes/ Câmara de Vereadores de Candeias/ Polícia Militar

MINISTÉRIO DE MÚSICA: Restauração

GESTO CONCRETO: Macarrão

MISSA SOLENE – – 02/02/2023 | Quinta-Feira

05h – Alvorada

05h30 – Ofício da Imaculada Conceição

06h – 1ª Missa – Abertura da Festa

12h – Queima de Fogos

19h30 – Missa Solene

COMUNIDADES: Nossa Senhora das Candeias

CONVIDADOS: Todas as FAMÍLIAS

MINISTÉRIO DE MÚSICA: R.B.C

GESTO CONCRETO: Óleo de Cozinha

PROCISSÃO – 03/02/2023 | Sexta-Feira

07h – 1ª Missa – Missa de São Braz com benção da garganta

15h30 – Procissão Solene

19h – Benção do Santíssimo Sacramento

19h30 – Solenidade de Encerramento da Festa

20h – Grande Queima de Fogos

