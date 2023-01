Canoa vira em rio no sul da Bahia e duas crianças morrem

Foto: Divulgação/Prefeitura de Itacaré

Uma canoa que levava sete pessoas da mesma família virou na tarde de sexta-feira (20), no Rio de Contas, no município de Itacaré, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no povoado de Taboquinhas e deixou duas meninas mortas. As vítimas tinham 10 e 14 anos.

O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar o primeiro corpo no domingo (22) e o segundo foi encontrado nesta segunda-feira (23).

As outras cinco pessoas que estavam a bordo da canoa conseguiram se salvar no momento do acidente. Ainda segundo os Bombeiros, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para seguir com os procedimentos legais necessários. Ainda não há detalhes sobre o que teria levado a canoa a virar.

