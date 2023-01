Cantor foi morto por engano: ‘Assassinaram um inocente’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, assassinado com mais de 20 tiros no dia 4 de janeiro, foi morto por engano, de acordo com o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro do Amazonas.

Os dois homens presos suspeitos de envolvimento no crime disseram em depoimento que receberam ordem para matar um desafeto de um traficante. No entanto, logo após o crime, foram informados de que mataram o homem errado.

“Os indivíduos que prendemos informaram que foram contratados para fazer essa missão. Eles contaram que não sabiam quem era o alvo, mas que tinham a missão de matá-lo. No entanto, eles foram avisados que mataram a pessoa errada. Era para matar defeseto de facção rival, mas assassinaram uma pessoa inocente”, disse o delegado, que completou:

“Ele [Igor] era claramente inocente, sem passagem pela polícia, sem envolvimento com o tráfico de drogas ou com agiotagem”, afirmou Cunha.

A polícia agora procura outros dois homens que também estão envolvidos no crime.

O crime

O cator Igor Moreira morreu ao levar pelo menos 20 tiros dentro de casa, em um bairro de Manaus.

O crime ocorreu na frente da noiva do artista. Em relato, a mulher disse que bandidos abordaram o casal na frente de casa e exigiram uma bolsa e uma arma, o cantor havia dito que não sabia do que se tratava. Igor tentou fugir para dentro de casa e os suspeitos o perseguiram e atiraram nele no local.

Em publicação no perfil do Facebook, a noiva do cantor sertanejo fez um desabafo onde nega envolvimento da vítima com tráfico.

“Neste momento tô sem chão, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar ou acreditar que isso tá mesmo acontecendo. Tenho acesso às contas de redes sociais dele e vou bloquear só pra não ter mais postagens marcando ele. Isso dói muito pra gente, espero que entendam. Meu Deus, está doendo tanto, tanto que, às vezes, não consigo nem respirar; Só quero lembrar dele sorrindo pra mim e me falando que me amava todos os dias”, escreveu.

