Cantor sertanejo é morto na frente da esposa com 20 tiros: ‘Sem chão’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor sertanejo Igor Moreira morreu na quarta-feira (4), aos 29 anos, ao levar pelo menos 20 tiros dentro de casa, em um bairro de Manaus.

O crime ocorreu na frente da noiva do artista. Segundo informações do g1, os suspeitos fugiram e ainda não se sabe as motivações para o ocorrido. Em relato, a mulher disse que bandidos abordaram o casal na frente de casa e exigiram uma bolsa e uma arma, o cantor havia dito que não sabia do que se tratava.

Igor tentou fugir para dentro de casa e os suspeitos o perseguiram e atiraram nele no local. O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) disse ao g1 que a equipe trabalha na investigação com duas linhas, mas não contou detalhes.

Em publicação no perfil do Facebook, a noiva do cantor sertanejo fez um desabafo onde nega envolvimento da vítima com tráfico.

“Neste momento tô sem chão, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar ou acreditar que isso tá mesmo acontecendo. Tenho acesso às contas de redes sociais dele e vou bloquear só pra não ter mais postagens marcando ele. Isso dói muito pra gente, espero que entendam. Meu Deus, está doendo tanto, tanto que, às vezes, não consigo nem respirar; Só quero lembrar dele sorrindo pra mim e me falando que me amava todos os dias”, escreveu.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.