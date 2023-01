Capes recebe inscrições para o Prêmio Talento Universitário 2023

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) está com inscrições abertas para a 3ª edição do Prêmio Capes Talento Universitário. De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de fevereiro deste ano.

Os interessados poderão se inscrever on-line, exclusivamente por meio do site da Capes. Conforme indicado no edital, não há cobrança de taxa de inscrição. No entanto, o número de inscrições é limitado a 24 mil. O preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição.

De acordo com as regras estabelecidas pela Coordenação, podem realizar a inscrição os estudantes que tenham feito o Enem 2021 e que tenham ingressado em um curso da educação superior em 2022 (primeiro ou segundo semestre).

Além disso, para participar, o estudante não pode ter débitos e pendências com a Capes, CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. A Capes exigirá ainda que o estudante apresente documentação para comprovar a matrícula em instituições de nível superior (podem ser públicas, privadas ou militares).

Provas

O prêmio Talento Universitário 2023 contará com a aplicação das provas no dia 12 de março, das 14h30 às 18h30. Ainda conforme o edital, as provas serão compostas por 80 questões de múltipla escolha.

Os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h. Para ter acesso aos locais de prova, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. A Capes informará os locais de prova após o período de inscrição, a partir do dia 2 de março.

Através do prêmio Talento Universitário 2023, a Capes irá distribuir R$ 5 milhões entre os 1 mil estudantes com melhor classificação na prova. A divulgação da lista de classificados está prevista para maio.

Os candidatos selecionados deverão manifestar interesse pelo prêmio no prazo de até 60 dias, a contar da publicação do resultado final.

