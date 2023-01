Capes recebe inscrições para Prêmio Talento Universitário 2023 até fevereiro

O período de inscrição para o Prêmio Capes Talento Universitário 2023 está aberto. De acordo com o cronograma divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), as inscrições serão recebidas até o dia 22 de fevereiro deste ano.

As inscrições nesta 3ª edição do Prêmio devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Capes. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Conforme o edital, o número de inscrições é limitado a 24 mil e o preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição. Podem participar do Talento Universitário 2023 os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e que tenham ingressado em um curso da educação superior em 2022, no primeiro ou no segundo semestre.

Talento Universitário 2023

Os inscritos na premiação farão as provas aplicadas pela Capes no dia 26 de março, das 14h30 às 18h30. Ainda conforme o edital, as provas serão compostas por 80 questões de múltipla escolha.

De acordo com o cronograma, a Capes vai liberar a consulta aos locais de prova a partir de 2 de março. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h e fechados pontualmente às 14h. O estudante deverá apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova.

Através do prêmio Talento Universitário 2023, a Capes irá distribuir R$ 5 milhões entre os 1 mil estudantes com melhor classificação na prova. A divulgação da lista de classificados está prevista para maio. Os candidatos selecionados deverão manifestar interesse pelo prêmio no prazo de até 60 dias, a contar da publicação do resultado final. Veja mais informações através do edital.

Com informações da Agência Brasil.

