Card inicia ano com novas vagas de emprego

A Card, empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia, iniciou 2023 com novas vagas de emprego distribuídas entre quatro estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. As chances são para diferentes áreas e funções, nos mais variados níveis.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Supervisor de vendas, Auxiliar de cobrança, Analista de liquidação de recebíveis, Auxiliar administrativo, Vendedor (a), Analista de Marketing, Analista de pricing, Analista de processos, Auditor interno, Analista de inteligência e planejamento, Auxiliar de serviços gerais, Recepcionista (PCD), dentre outras. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o escopo de atuação, salário e benefícios.

As chances estão disponíveis para as cidades de São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Campinas (SP), Hortolândia (SP), Presidente Prudente (SP), Araçatuba (SP), Ribeirão Preto (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Mogi das Cruzes (SP), Araraquara (SP), São José do Rio Preto (SP), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Santiago (RS), Farroupilha (RS), Veranópolis (RS), Santana do Livramento (RS), Bento Gonçalves (RS) e Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página https://grupocard.pandape.infojobs.com.br/ para conferir a lista completa de postos disponíveis, obter mais informações sobre os requisitos e cadastrar o currículo na posição desejada.

Não há data limite para candidatura, uma vez que as vagas permanecerão disponíveis até o preenchimento completo.

Sobre a empresa

A Card é uma empresa de distribuição de produtos digitais por meio de um ecossistema multicanal, atuando como parceiro de empresas de todo o País com a missão de ajudá-las a oferecer aos seus clientes as melhores soluções de telecom, pagamentos e recargas. Atualmente, a empresa conta com mais de 1 mil colaboradores.