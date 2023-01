Carlinhos Brown anuncia edição especial do Sarau du Brown

Foto: Divulgação

A festa Sarau du Brown está de volta em edição especial. Três anos após a edição Kids, do evento realizado por Carlinhos Brown, o Cacique anunciou durante a participação no ‘Ensaio da Timbalada’ no último domingo (22), a edição de 2023 da festa.

O evento acontecerá no dia 5 de fevereiro, no Candyall Guetho Square, no Candeal, e contará com participações de Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Luiz Caldas e Armandinho. Os ingressos devem começar a ser vendidos nos próximos dias.

Três dias antes do Sarau du Brown, o artista recebe Thiaguinho, Jau, Margareth Menezes e Timbaladies, como convidados da quarta edição da Enxaguada de Yemanjá, na Vila Caramuru, no Rio Vermelho.

Os ingressos para a Enxaguada já estão à venda no site Bilheteria Digital e custa a partir de R$ 220.

