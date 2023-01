Carlinhos Brown comanda 2ª edição do ‘Ensaio do Bloco Timbalada’

Foto: Divulgação

Após o sucesso da primeira edição do ‘Ensaio do Bloco Timbalada’ no Guetho Square, Carlinhos Brown irá repetir a dose, desta vez com mais convidados especiais.

O Cacique recebe ex-vocalistas da banda Timbalada para um show recheado de nostalgia e também uma preparação para o bloco que irá desfilar no Carnaval de Salvador em 2023.

Para a nova edição, que acontece no dia 15 de janeiro, no Candyall Guetho Square, o artista recebe Ninha, Augusto Conceição, Paula, Xexéu, Rafa Chagas, Alexandre Guedes, Amanda e Patrícia.

Os ingressos estão à venda no site Bora Tickets e custam R$ 150 no primeiro lote. Já o camarote custa R$ 300, e a área vip está custando R$ 450.

SERVIÇO

Ensaio do Bloco Timbalada com Carlinhos Brown, Timbaladies, Ninha, Xexéu, Alexandre Guedes, Augusto Conceição e Rafa Chagas

Quando? 11 de dezembro, a partir das 16 horas

Onde? Candyall Guetho Square

Quanto? a partir de R$ 150; Ingressos no Bora Tickets

