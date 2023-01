Carlinhos Maia e Lucas Guimarães celebram 14 anos juntos

Foto: Reprodução/ Instagram

Ano novo e amor antigo? Os influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães celebraram a virada de ano juntos e deu aos seguidores a esperança de ver o casal junto novamente.

Em clima de romance, a dupla compartilhou um registro do ano novo com uma legenda suspeita que indicava a possibilidade de retorno do casal. “Vamos fazer 14 anos juntos”, escreveu Lucas.

O casal anunciou a separação em outubro deste ano. Na ocasião, Carlinhos afirmou que estavam seguindo caminhos diferentes, no entanto, desde o término, os dois foram vistos com frequência juntos.

Foto: Reprodução/ Instagram

Carlinhos ainda insistiu na reconciliação com abordagens públicas, entre eles, uma declaração durante a Farofa da GKay em meio ao show de Ivete Sangalo.

“Seria muito bonito se a gente viesse aqui e desse um beijo, que é que muitas pessoas que acompanham a gente gostam. Só que dessa vez é uma parada muito diferente, dessa vez eu quero que ele perceba com o tempo o quanto eu amo ele. E quero provar o quanto eu estou disposto a ficar com ele”.

Apesar da foto, o ex-casal não confirmou que estão de volta. É esperado um pronunciamento nos próximos dias, já que os fãs cobram de ambos o retorno.

