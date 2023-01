Carlinhos Maia elogia gestão do Prefeito Ronaldo Lopes e o sucesso da Festa de Bom Jesus de Penedo

Secom PMP

O penedense mais famoso do mundo reconhece o trabalho desenvolvido em sua terra natal pelo Prefeito Ronaldo Lopes. Carlinhos Maia foi só elogios ao conterrâneo durante a abertura dos shows da festa de Bom Jesus dos Navegantes, nessa quinta-feira, 05.

O influenciador digital conversou com a equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Penedo por duas vezes, primeiro com a jornalista Patrícia Machado.

“Estou achando tudo incrível, na verdade acabei me tornando eleitor do Ronaldo Lopes porque estou gostando do que ele está fazendo, pelo evento e pela cidade. Se é bom para Penedo, é bom para mim também”, afirmou antes de subir no palco, no show do Wesley Safadão.

Carlinhos Maia se divertiu muito, ao lado de Lucas Guimarães, amigos e seu staff, como faz todos os anos. Ele não perde uma festa de Bom Jesus de Penedo, conforme revelou ao jornalista Fagner Honorato (Secom).

A celebridade parabenizou o Prefeito Ronaldo Lopes pela realização da festa de Bom Jesus e destacou como Penedo está sendo bem cuidada, investimentos que percebe a cada retorno ao lugar onde nasceu e que também tem conhecimento por meio de parentes e amigos.

Carlinhos Maia encerrou a entrevista transmitida ao vivo, pelo YouTube da Prefeitura de Penedo, convidando o público para se divertir logo mais à noite.

Nesta sexta-feira, 06, as atrações são Maxylene Cruz, Luan Estilizado, Bell Marques e Raí Saia Rodada. Quem não puder comparecer, basta clicar aqui que a festa vai até você.

Texto Fernando Vinícius