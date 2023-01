Carlinhos Maia faz planos para o futuro e fala sobre a vontade de ser pai

Foto: TV Globo

Carlinhos Maia está vivendo uma nova fase e já faz planos para o futuro, incluindo, a vontade de ser pai. O influenciador, de 31 anos, contou um pouco mais sobre o desejo após reatar o casamento com Lucas Guimarães, no início de janeiro.

“Está chegando uma fase da minha vida que quero ser pai, quero muito. Mas não agora. Daqui um, ou dois anos, quero me programar para ser pai. A casa dos meus sonhos em São Paulo, nada vai atrapalhar. É minha, é nossa. Eu estou muito diferente”, começou.

Ainda segundo ele, chegou o momento de seguir o próprio caminho após anos “gravando pessoas” e “fazendo personagens”.

“São muitos anos gravando as pessoas, fazendo personagens. Ter sempre que estar envolvido com tanta gente o tempo todo, tem hora que a gente precisa seguir nosso caminho. Eu ainda tenho muita coisa para mostrar. Quero que vocês mudem e evoluem comigo”, disse nos stories do Instagram.

Carlinhos afirmou que está vivendo uma fase mais leve e que deseja fazer “coisas incríveis”.

“Eu não tenho mais paciência. Tenho meus problemas, minhas inseguranças. Preciso olhar mais para mim. Não só botar uma roupa, comprar uma coisa. (…) Estou leve. Quero fazer coisas incríveis”, finalizou Carlinhos.

