Carlos Borges comenta sobre os circuitos do Carnaval de Salvador

A 36ª edição do videodcast Geração GFM, apresentado por Thiago Mastroianni e Dino Neto, recebeu o jornalista e produtor cultural Carlos Borges. [ASSISTA ACIMA]

Quando questionado sobre as possíveis mudanças no circuito do carnaval de Salvador, Carlos afirmou: “É possível combinar as duas coisas. Preservar o que o Carnaval tem de tradicional, dar ao carnaval afrobaiano a devida visibilidade, e respeitar essa coisa maravilhosa que foi criado pelos blocos e vem se transformando porque isso é um negócio, tem que dar resultado”.

”. Durante a entrevista, ele também comentou sobre a desvalorização do profissional baiano na área da produção cultural e como ele contribui para que esses profissionais sejam reconhecidos de uma maneira mais abrangente.

Foto: Geração GFM/YouTube

Sobre o Geração GFM

O podcast Geração GFM agora tem sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chegou à frequência 90,1 [GFM] e também ao Youtube.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana, e em duas versões: uma especial para o rádio, na 90,1 [GFM], e outra edição com bate-papo na íntegra no Youtube.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM, segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

