Carnaval de Juazeiro terá Luiz Caldas, Timbalada, Psirico e mais

Juazeiro, no norte da Bahia, divulgou as atrações do carnaval da cidade na noite de sexta-feira (13). Mais de 30 atrações locais e nacionais vão compor a grade do evento.

A festa vai acontecer entre os dias 3 e 05 de fevereiro, nos circuitos Ivete Sangalo (Av. Adolfo Viana) e Circuito Manuka (Orla I). No Polo João Gilberto (Orla II) haverá uma programação para as famílias como o Baile da Saudade para a melhor idade e atrativos para crianças.

O carnaval vai contar com diversas atrações que estão sempre presente no carnaval de Salvador, além de artistas locais. Confira lista:

Luiz Caldas

Timbalada

Psirico

Araketu

Edicity

Cheiro de Amor

Chiclete com Banana

Lincoln e Duas Medidas

Robyssão

La Fúria

Alexandre Peixe

Ricardo Chaves

O carnaval de Juazeiro irá contar com dois palcos, além dos trios elétricos e pranchões para os foliões.

