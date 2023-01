Carnaval deve ter 15 mil postos de trabalho para cordeiros

Foto: Reprodução / TV Bahia

Pelo menos 15 mil cordeiros serão contratados para trabalhar no Carnaval de Salvador. Após dois anos sem a folia, por causa da Covid-19, a festa volta ao calendário da capital baiana. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Cordeiros da Bahia (Sindcorda), as vagas podem ser ocupadas durante o período carnavalesco com contrato individual.

Haverá também a contratação de mais de 100 cordenadores e fiscais, que são responsáveis pela organização do processo durante o carnaval.

O sindicato informou também que os cordeiros terão um reajuste de 13% na diária, com o valor mínimo de R$ 60. Em comparação ao carnaval de 2020, o piso da classe era de R$ 53 por dia. O valor pode variar de acordo com o bloco trabalhado.

