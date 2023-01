Carnaval SP 2023: processo seletivo com 170 vagas está com inscrições abertas; confira!

Se você deseja trabalhar no Carnaval SP 2023 ( São Paulo), a prefeitura do município informa que as inscrições estão abertas.

As vagas fazem parte dos 500 postos de trabalho ofertados no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo).

Portanto, essa é uma chance para quem deseja entrar no mercado de trabalho e quem sabe se recolocar na área desejada. A inscrição é gratuita e pode ser feita de forma presencial em uma das unidades Cate ou de forma online por meio deste link. É preciso apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).Vale lembrar que o atendimento presencial funciona das 08h até 17 h.

A Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho destaca: “Temos a tradição de dar apoio aos prestadores de serviços do Anhembi nesse período em que são necessárias contratações emergenciais para o carnaval. É uma boa oportunidade para quem está parado poder gerar renda em um dos maiores espetáculos do país, que é o desfile das escolas de samba da Capital”.

Vagas Carnaval SP 2023

As oportunidades que estão com inscrições abertas contabilizam 170 postos de trabalho. O cargo é para auxiliar na limpeza do Sambódromo do Anhembi, já as remunerações variam a depender dos dias e da carga horária trabalhada.

Sendo assim, os interessados que forem atuar nos quatro dias de desfile, os rendimentos serão de R$ 120 a diária, já para os contratados nos dias que antecedem a festividade, o salário poderá chegar a R$ 1.481. A escolaridade mínima exigida é ensino fundamental.

Para área de asseio são ofertadas 17 vagas. Neste caso, há 17 vagas para auxiliar e limpeza na cidade, com contratação permanente. Os salários vão de R$ 1.374 a R$ 1.481, também é exigido fundamental incompleto e experiência de seis meses.

Também há vagas para área de comércio e serviços. O trabalhador pode ganhar de R$ 1.046 (carga-horária reduzida) a R$ 1.665 e não é necessário comprovar experiência, apenas ter nível médio em formação ou completo. São 44 oportunidades para atendente de lanchonete.

É importante lembrar que há também 13 vagas para motorista de caminhão, com salários ente R$ 2.123 e R$ 2.575. Os candidatos precisam ter habilitação nas categorias D e E – bem como ensino fundamental. É indispensável possuir experiência profissional de seis meses. Há oportunidades também para pessoas com deficiência.