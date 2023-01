Carolina Dieckmann emociona web com declaração para Preta Gil

Foto: Reprodução/ Instagram

Amiga de longa data de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmann emocionou os seguidores ao prestar o apoio a cantora, que descobriu um câncer no intestino após ser internada em um hospital no Rio.

Em meio ao lançamento da novela ‘Vai Na Fé’, que marcará o retorno da atriz para as telinhas, Dieckmann usou o espaço nas redes sociais para desejar força e saúde para a filha de Gil.

“Você que está aqui provavelmente já sabe: Preta é um sol na minha vida, um amor de irmã, que escolhemos ser uma pra outra. E isso que não é de sangue é mais do que qualquer palavra dita, é a coisa mais bonita de ter e sentir”, iniciou a atriz.

Carolina comentou que mesmo estando no evento de lançamento da novela, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a saúde da amiga.

“Hoje teve o evento de lançamento da minha novela; Eu fui, mas diante da notícia que todos nós tivemos há pouco, não conseguiria vir aqui falar de nenhum outro assunto; porque não há nada nesse mundo que habite meu coração mais fundo do que o cuidado com as pessoas que moram lá dentro. Agora e aqui, tudo em mim respira o nome dela; Amanhã será um novo dia; glória a Deus, Preta Maria.”

Em um comunicado na web, Preta revelou que já irá iniciar o tratamento contra o câncer, um adenocarcinoma na porção final do intestino, e pediu apoio para seguir confiante no tratamento.

