Carolina Dieckmann rememora reação ao ter fotos íntimas vazadas: ‘Terror’

Carolina Dieckmann relembrou o momento em que teve fotos íntimas vazadas na internet. Ela contou detalhes durante entrevista para o podcast “Quem Pode, Pod”.

Durante o bate-papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz contou detalhes do que aconteceu após ela ter o e-mail hackeado.

“A gente tentou contato na Polícia, para ver se era possível descobrir quem era a pessoa. Era tudo muito novo, você não conseguia quebrar sigilos telefônicos de ninguém e tudo precisava de uma autorização, era muito mais difícil. Eu nunca pensei em ceder à chantagem”, disse Carolina Dieckmann.

A atriz revelou que por não ter cedido, as fotos vazaram e a imprensa esteve procurando ela para um posicionamento oficial: “Eu tive que fretar um avião para ir para casa. Já tinha gente me esperando no aeroporto do Rio”.

“Foi um terror. Eu na delegacia com Tiago [Worcman], arregacei a manga e falei ‘vamos embora, as fotos eram para o meu marido, a pessoa que pegou isso hackeou o meu e-mail’. Em uma semana eles descobriram os caras. Foi super rápido”, completou Carolina Dieckmann.

Por fim, a loira disse que só conseguiu falar sobre a situação com o filho após ele completar 19 anos: “Perguntaram pra ele ‘qual a coisa mais legal que a sua mãe fez no trabalho?’. Ele falou ‘a minha mãe fez muito trabalhos legais, mas no episódio das fotos eu senti muito orgulho dela’”.

