Carrer Alimentos DISPONIBILIZA vagas no Sul

A Carrer Alimentos, empresa do setor de alimentação que vendendo para todo o Brasil e exporta para mais de 25 países anualmente, está atrás de novos profissionais para compor seu quadra. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que tem orgulho em entregar sabor e saúde para as famílias de diferentes regiões do mundo, veja quais são as oportunidades em aberto:

Analista de Qualidade – Farroupilha/RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Farroupilha – Efetivo;

Eletromecânico – Farroupilha – Efetivo;

Estágio Administrativo – Estágio;

Estágio em Controle de Qualidade – Farroupilha – Estágio – Meio Período;

Mecânico – Farroupilha – Efetivo;

Operador de Máquina – Farroupilha – Efetivo: Abastecer misturadores com componentes da ração; verificar fórmulas; controlar e operar painel de controle quanto ao tempo de mistura e dosagens de matéria prima; limpar setor; recolher lixo e levar ao seu destino; Poderá realizar trabalhos em altura e espaço confinado.

Mais sobre a Carrer Alimentos e como se candidatar

Bom, agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Carrer, estamos falando de uma empresa familiar, que iniciou as atividades no ano de 1999 com fábrica de rações e abatedouro. Hoje, conta com mais 2 unidades além do frigorífico. O Incubatório, que fornece os pintos de um dia na cidade de Encantado, e a unidade de processamento de embutidos, em Boa Vista do Sul.

Quando surgiu, contava com aproximadamente 50 colaboradores, Já nos dias atuais, são mais de 700 pessoas que atuam de forma direta no crescimento constante da empresa. Os colaboradores atuam em uma produção direta. Isto é, desde a criação de matrizes, produção de ovos férteis, incubação, pintos de 1 dia, criação de frangos de corte, fábrica de rações, abatedouro, sala de cortes e embutidos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhados pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos e não perca nada!