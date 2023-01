Carro por assinatura: saiba como funciona essa modalidade

Os carros por assinatura podem ser considerados uma nova maneira de consumo no mercado automobilístico. Através do serviço, o usuário consegue obter todas as facilidades de um automóvel zero quilômetro sem levar em consideração a maioria dos problemas que a aquisição de um veículo pode trazer.

Todavia, através da assinatura de um carro o condutor não precisa arcar com os custos relacionados a burocracia, manutenção, desvalorização e a venda do veículo posteriormente. O aluguel de carro pode proporcionar inúmeras vantagens, no entanto, é preciso que o condutor saiba diferenciar o uso da posse.

De fato, o carro por assinatura é uma nova modalidade de aluguel. O usuário paga para utilizar o veículo por um determinado tempo, que pode ser de 12 a 48 meses, por exemplo. O serviço oferecido cobre o pagamento da manutenção preventiva e dos impostos e taxas, como IPVA, seguro DPVAT e Licenciamento.

Uma das vantagens do carro por assinatura é a de que o motorista não precisa se ocupar da desvalorização do veículo, ou dar entrada em um financiamento. Um ponto negativo é o de que após o período de assinatura, ele não é proprietário do automóvel. Os planos também tem limite de quilometragem.

Como o carro por assinatura funciona

É importante que o motorista antes de contratar um carro por assinatura observe quais são as suas reais necessidades. Ele precisa ter em mente qual o melhor custo benefício, escolher a categoria do veículo, analisando os valores cobrados por empresas confiáveis, de credibilidade, junto ao mercado.

Depois de escolher a empresa e o modelo do carro, o condutor deve entrar em contato e fazer uma análise do contrato conferindo por exemplo, as proteções veiculares, como seguro e a duração total do aluguel. Uma das exigências das companhias, é a de que o motorista deve ser maior que 21 anos.

Além disso, muitas organizações exigem do condutor o cartão de crédito no nome do titular da assinatura do carro, e a aprovação da política de crédito feita pela própria empresa em questão. Depois que assinar os papéis, o usuário irá definir a data, hora, e a maneira com que o veículo será entregue.

Analogamente, enquanto o motorista espera pela entrega do carro novo, a empresa pode disponibilizar a ele um veículo provisório, da mesma categoria. Algumas empresas oferecem serviços relativos a aplicativos no qual é possível observar as manutenções, acompanhamento dos condutores, quilometragem, etc.

Vale a pena contratar o serviço?

Dependendo do contrato, a assinatura de um carro pode ser mais vantajosa do que a sua aquisição. No entanto, é indicado que se faça um cálculo do gasto mensal de um carro, com a parcela cobrada em um serviço por assinatura. É preciso levar em consideração a depreciação, seguro, IPVA, documentação inicial e a manutenção.

Em síntese., há vantagens e desvantagens relacionadas ao serviço. Um dos benefícios é a despreocupação com as burocracias que envolvem a compra de um veículo. Cada usuário deve ter em mente se é interessante em termos financeiros, alugar um carro. Desse modo ele saberá a sua real necessidade.

Para fabricantes, empresas de locação e seguradoras, o carro por assinatura pode garantir ganhos exponenciais. Elas precisam aderir aos tempos modernos, visto que podem ser bastante rentáveis. Em relação aos condutores, eles devem observar que o veículo não é deles, e trabalhar o seu sentimento de apego.

A assinatura de carros é uma ótima opção para quem deseja uma autonomia e liberdade. Ela tem ganhado cada vez mais adeptos por conta de sua facilidade, custo benefício, e a possibilidade de ter um veículo em mãos sem se preocupar com emplacamento, imposto, manutenção e demais burocracias.

Conclusão

Em suma, o carro por assinatura pode ser considerado ainda uma novidade no mercado, diferente da compra ou do aluguel. Por um lado, esse tipo de serviço é como ser dono de um veículo, sem ter a preocupação e os problemas relacionados com a aquisição de um automóvel, portanto, vale a pena pesquisar mais.

O carro por assinatura permite ao condutor obter um veículo zero quilômetro por um prazo estipulado em um contrato junto a empresa. Ele pode ficar com o automóvel por cerca de 24 a 48 meses, ou até mesmo contratar a franquia mensal de quilometragem. Tudo depende de suas necessidades.