CARTÃO DE CRÉDITO com R$ 500,00 LIBERADO; veja quem tem o direito

O governo do estado do Rio de Janeiro aprovou um grande benefício para as cidadãs cariocas: o cartão com crédito com R$ 500 mensais. Esse produto é destinado às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade financeira e sofreram violência doméstica. O repasse será feito pela Secretaria de Políticas de Promoção da Mulher do Rio de Janeiro.

Outro grupo que também será contemplado é o dos órfãos das vítimas do feminicídio. A medida foi adotada desde o ano passado, tornando-se lei depois de sancionada por Eduardo Paes, prefeito da cidade. A publicação do cartão de crédito com R$ 500,00 mensais para mulheres em situação de vulnerabilidade foi feita no Diário Oficial no dia 6 de janeiro. Agora, você quer saber como é possível receber o benefício? Então, continue lendo a matéria deste sábado (14) do Notícias Concursos.

O que é o Cartão Mulher Carioca?

O governo está oferecendo um crédito para que as cidadãs cariocas possam utilizar em quaisquer estabelecimentos, com validade de seis meses. Contudo, há a possibilidade de prorrogação desse prazo por outros três meses. De acordo com Joyce Trindade, secretária do município, é imensurável a transformação que Programa Cartão Mulher Carioca pode fazer na vida das pessoas contempladas.

É o tipo de política fundamental onde se concede a garantia financeira para que as mulheres saiam do meio da violência. Além disso, os órfãos de feminicídio podem ter um pouco de dignidade depois de tanta dor e trauma. A lei se mostra de suma importância a fim de dar continuidade ao compromisso do governo em transformar vidas.

Como solicitar o cartão de crédito?

A solicitação pode ser feita pelas mulheres acima dos 18 anos, com exceção das mães adolescentes. Quanto aos órfãos, a concessão do cartão é feita para os adultos responsáveis pela guarda legal. Para eles, o repasse tem a possibilidade de se estender até completarem 21 anos, de acordo com avaliações da assistente social.

O pedido pode ser feito em qualquer órgão voltado para a rede de enfrentamento à violência cometida contra a mulher na cidade do Rio de Janeiro:

Centros Especializados de Atendimento à mulher em situação de violência – CEAMS;

Núcleos Especializados de Atendimento à mulher em situação de violência – NEAMS;

Casas da Mulher Carioca: Dinah Coutinho em Realengo, Elza Soares em Padre Miguel e Tia Doca em Madureira.

Atualmente, cerca de 400 mulheres junto com dez órfãos já têm o cartão de crédito com R$ 500,00 nas mãos.