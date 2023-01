O Nubank possui uma função especial para que o cliente possa construir um limite no cartão de crédito da instituição.

Cartão de crédito facilitado: entenda a função construir limite do Nubank

De acordo com as informações oficiais, a função construir limite existe para a construção de um relacionamento da fintech com o cliente, de modo que possa conhecê-lo melhor.

Relacionamento entre a instituição financeira e o cliente

Segundo informa a instituição, o objetivo dessa função é entender o fluxo financeiro do cliente para liberar um limite futuro, de acordo com a necessidade de crédito do cliente com a política de avaliação da instituição.

De acordo com o Nubank, a função construir limite funciona como uma forma de criar acesso ao crédito para quem ainda não teve aprovação. Assim sendo, o cliente deve reservar um valor para usar como limite de crédito. Esse valor reservado gerará um limite equivalente no crédito do seu cartão.

Uma reserva específica de valor

No entanto, é válido ressaltar que enquanto esse limite estiver reservado para o cartão de crédito, ele não estará rendendo, pois não será utilizado dentro da sua conta para movimentações. Contudo, o Nubank ressalta que esse valor reservado pode ser resgatado a qualquer momento, desde que ele não esteja comprometido com compras feitas no cartão de crédito.

Vantagens para o cliente

Dessa forma, é possível utilizar o seu cartão de crédito com um cartão comum em qualquer estabelecimento que aceite essa função, podendo fazer compras nacionais, internacionais e pagar por serviços de assinaturas.

Inclusive, essa é uma vantagem da função construir limite do Nubank, pois para quem não possui um cartão de crédito tradicional, pode ser viável utilizá-la, considerando que muitos serviços não aceitam outra forma de pagamento, além do crédito de cartão.

O Nubank explica que a função construir limite permite compras parceladas, desde que o cliente pague a fatura no dia do vencimento para que eleve suas chances de receber um limite de acordo com sua necessidade e sem pagar juros e outros encargos.

Análise de crédito

O cliente pode pagar a fatura utilizando saldo da conta ou por meio de boleto. Dessa forma, assim que a instituição reconhecer o pagamento, esse valor será liberado como disponível na função crédito.

A função construir limite do Nubank é uma forma de construção de relacionamento da fintech com o cliente, e também é uma maneira de o cliente gerar consumo para solicitar uma análise de crédito posteriormente.