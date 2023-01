O banco digital Next possui duas opções para quem busca um cartão de crédito atualizado: o cartão de crédito Next Visa Internacional e o cartão Next Visa Platinum, sendo uma opção sem anuidade e outra com isenção determinada por 05 meses.

Cartão de crédito Next: vantagens do cashback e opções para o cliente

Segundo informações oficiais do banco Next, o cartão de crédito Visa internacional é uma opção sem anuidade por tempo indeterminado; já o cartão de crédito Visa Platinum é uma opção que possui gratuidade na anuidade por 5 meses, quando da abertura da conta.

Anuidade da opção Visa Platinum

Dessa forma, após esse período, será cobrado o valor de R$ 42,50 por mês, considerando a data desta publicação. Além disso, se o cliente já possuir conta aberta no banco Next e desejar realizar uma mudança no cartão de crédito, essa isenção não é válida. O cartão de crédito do banco Next pode ser cadastrado em diversos aplicativos de pagamento, como Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay etc.

Pagamento digital

Segundo consta na página oficial da instituição, o cadastro do cartão de crédito nas cartas digitais pode ser feito de maneira simples e eficiente. Basta acessar o aplicativo do Next, procurar pela opção “cartão”, por conseguinte, “pagamento digital” e escolher a opção desejada quanto à carteira.

O aplicativo digital Next é bastante intuitivo, sendo assim, em poucos segundos o seu celular estará habilitado para realizar pagamentos de forma simples e eficiente, através da tecnologia contactless, que é a tecnologia de pagamento por aproximação. Contudo, o Next destaca que essa função deve estar disponível no seu celular smartphone.

Pague via WhatsApp

Além das funções mencionadas, o cartão de crédito Next pode ser cadastrado no WhatsApp para realizar pagamentos. Basta acessar as configurações do WhatsApp e buscar por “pagamento”, em seguida, inserir os dados do cartão de crédito Next. Contudo, para finalizar o cadastro é necessário ativar essa opção dentro do aplicativo do banco Next.

Programa da Livelo

Além disso, o cliente do banco digital Next pode contar com o programa de fidelidade dos cartões Next. De forma sucinta, funciona com cashback convertido em programas de ponto. Sendo assim, os gastos do cartão de crédito são convertidos em pontos da Livelo e podem ser trocados por produtos e serviços.

Segundo destaca o banco digital Next, o cliente que adquirir um cartão Platinum deve ativar o cadastro no site oficial da Livelo para participar do programa de pontos.