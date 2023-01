cartão do Auxílio Brasil ainda funciona? Confira!

Com as mudanças no Auxílio Brasil, que volta a ser o Bolsa Família, muitas dúvidas podem surgir. Dentre elas, uma muito frequente é: o cartão do Auxílio Brasil funciona ou será necessário fazer um novo? De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e outras movimentações.

Além disso, a equipe de Lula analisa a possibilidade de fornecer um cartão de débito para todos os beneficiários do Bolsa Família, para que não usem apenas o aplicativo da Caixa. A entrega de cartões do Auxílio Brasil começou no Governo Bolsonaro, trazendo a novidade do pagamento em débito.

No entanto, apenas 8,5 milhões, dos 21 milhões de beneficiários totais, receberam o cartão. De acordo com o antigo Ministério da Cidadania, a entrega seria gradativa, e teria como prioridade as famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021 e que recebiam o pagamento do benefício em poupança digital.

Programa Busca Ativa

O Governo lançou recentemente o programa Busca Ativa. Ele será responsável por atualizar o sistema de cadastros do Bolsa Família (CadÚnico), pois muitos cadastros demonstram irregularidades.

A atualização do cadastro do Bolsa Família tem como principal objetivo trazer aqueles que mais necessitam para dentro do programa. Isso porque muitos beneficiários estão irregulares, e aqueles que realmente necessitam estão de fora. “São pessoas que em todas as regiões do Brasil têm o direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora”, afirmou Wellington Dias.

Ainda de acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou a iniciativa do programa. Inclusive, o Governo Federal irá realizar o Busca Ativa em conjunto com os estados e municípios, através do repasse de recursos para que a operação seja viável.

Além disso, dos 10 milhões com suspeita de irregularidade, 6 milhões são de famílias unipessoais. “É claro que a gente reconhece que, às vezes, é possível ter mesmo uma família de uma pessoa. Estamos falando é com estranheza. O Brasil normalmente tem 3,1 pessoa por família”, explicou o ministro.

Bolsa Família de R$ 600

O valor de R$ 600 para o Bolsa Família só é possível mediante a Emenda Constitucional da Transição. Através dela, foi permitido um gasto de R$ 145 bilhões fora do teto, e R$ 70 bilhões desse valor são destinados a custear o programa social.

Além disso, o Bolsa Família para este ano também irá pagar um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos na família beneficiária. No entanto, essa medida ainda não começou. De acordo com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o valor começará a ser pago apenas em março, após a atualização do Cadastro Único.

Por fim, os pagamentos do Bolsa Família já começaram neste mês de janeiro. Como de costume, estão sendo feitos nos dez últimos dias úteis do mês, ou seja, de 18 a 31 de janeiro. Além disso, os pagamentos são feitos com base no final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.