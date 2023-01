Cartão Ultravioleta do Nubank causa REVOLTA em clientes

O Nubank possui uma comunidade para que os seus clientes possam compartilhar as suas experiências com os serviços do banco digital. Nos últimos dias, um assunto ganhou destaque na plataforma. Os usuários do cartão Ultravioleta estão revoltados.

A ferramenta é a versão premium do cartão do Nubank, ela oferece vantagens como o cashback de 1% em todas as compras, sem prazo para expirar, além de rendimento de 200% do CDI. O design do cartão também é diferente, confeccionado em metal e apenas o nome do cliente.

Critérios do cartão Ultravioleta do Nubank

O cartão premium do Nubank é emitido com a bandeira MasterCard e possui uma série de benefícios. Veja as principais vantagens do dispositivo a seguir:

Cashback imediato, não expira e cresce de forma automática a 200% do CDI ao ano;

Seguros de viagem gratuitos;

Acesso grátis à sala VIP do Aeroporto Internacional de Guarulhos;

Design exclusivo em metal sem número, o que traz maior segurança aos clientes, já que os números ficam guardados no aplicativo do banco digital;

Mensalidade de R$ 49 que é gratuita todas as vezes que os gastos no cartão forem ao menos R$ 5 mil por mês ou forem investidos R$ 50 mil entre o Nubank e a NuInvest.

Todavia, embora exista todos esses benefícios, os clientes estão revoltados com o Ultravioleta. Na NuCommunity, eles ressaltam sobre da falta de liberação do cartão, mesmo para quem atende todos os critérios exigidos pela fintech.

Reclamação dos clientes do Nubank

Pessoas reclamaram do tempo de espera para a emissão do cartão Ultravioleta por parte do Nubank. Alguns pedidos foram feitos há mais de um ano, mas até agora não tiveram resposta.

Devido a esta e outras razões, os clientes da fintech estão migrando para outros bancos em busca dos cartões Black. Quem já fez isso indica que os demais façam o mesmo.

“Coloquei o nome na lista do ultravioleta assim que abriu, e até agora nada. Sério, cansei de ser trouxa. Eu tenho o Nubank há muitos anos”, disse um dos clientes insatisfeitos.

Em resposta, o banco digital informou que não exige renda mínima. Contudo, para ter acesso ao cartão, é preciso que o cliente passe pela análise de crédito. Por isso, alguns não são liberados.