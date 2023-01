Casa com crianças pega fogo e bebê morre na Bahia

Foto: TV Santa Cruz

Um bebê de 1 ano morreu depois que a casa onde ele estava pegou fogo nesta quinta-feira (5), na cidade de Barro Preto, no sul da Bahia. Uma outra criança de 3 anos também estava no imóvel, porém não se feriu.

O caso aconteceu no bairro Pelourinho. As crianças foram resgatadas por vizinhos que arrombaram a porta da casa ao perceberam as chamas no imóvel.

Identificado apenas como Henrique, o bebê chegou a ser levado para o Hospital Manoel Novaes, na cidade de Itabuna, também no sul do estado, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não se sabe o que provocou o fogo. Também não foi detalhado o grau de parentesco entre as crianças e nem se havia um adulto com elas na casa. O caso será apurado.

