Casal é baleado ao sair de terreiro no sudoeste da Bahia

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um casal foi baleado, na terça-feira (3), por dois homens em uma motocicleta, quando saíam de um terreiro de candomblé localizado na zona rural da cidade de Brumado, sudoeste da Bahia. Segundo informações do g1 Bahia, até desta quinta-feira (5), ninguém tinha sido preso.

A Polícia Civil informou que as vítimas estavam em um carro, que foi emparelhado. Os suspeitos dispararam contra das vítimas e fugiram do local. Feridos, o homem e a mulher foram socorridos para o Hospital Municipal Professor Magalhães Neto. Não há informações sobre o tipo de relacionamento entre as vítimas.

Na unidade médica, o casal passou por cirurgia. O estado de saúde deles não foram divulgados. A autoria e motivação do crime seguem em investigação pela Delegacia de Brumado.

