Casal é eletrocutado no rencôncavo baiano

Foto: Divulgação / Cruz das Almas

Um casal foi eletrocutado na terça-feira (17), em Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, João Paulo Marques dos Santos, de 33 anos, foi eletrocutado após subir no telhado da casa para instalar uma antena externa de televisão, quando a barra de ferro tocou na rede elétrica.

Josenilda Tosta Sena, de 37 anos, tentou salvar o marido e também sofreu a descarga elétrica.

A PM informou que os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

