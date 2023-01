Casal é encontrado morto dentro de casa em Porto Seguro

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

Um casal foi encontrado morto dentro de uma casa em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A Polícia Civil investiga se o crime foi um feminicídio seguido de suicídio.

O crime aconteceu no sábado (31). A vítima foi identificada como Daniela Ferreira de Souza, de 27 anos. Ela era mineira, mas morava há cerca de um ano no distrito e trabalhava como analista de finanças. Daniela morava com o companheiro Gabriel Pedreira Rodrigues, de 35 anos anos, que também nasceu em Minas e trabalhava como chefe de cozinha em Arraial.

A Polícia Civil de Porto Seguro informou ainda que Gabriel deixou uma carta no imóvel, em que confessou o crime. Daniela foi morta por asfixia e o autor do crime se esfaqueou.

Segundo a polícia, a família de Gabriel acinou a PM por não conseguir falar com o casal. Ao chegar no imóvel em que moravam, os policiais encontraram os dois mortos. O crime é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.