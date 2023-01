Casamento de Fábio Porchat chega ao fim após 5 anos, diz colunista

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o casamento de Fábio Porchat e a produtora de cinema Nataly Mega chegou ao fim após cinco anos, pelo menos é o que afirma Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo informações do colunista, o fim do casamento aconteceu de forma tranquila e aconteceu pouco tempo depois de uma festa dada por eles para comemorar a relação.

Ainda de acordo com a reportagem, os dois teriam começado o afastamento no final de 2022 após perceberem que buscavam objetivos diferentes na relação.

Nataly queria ter filhos e Fábio Porchat não queria ser pai no momento. De acordo com fonte próxima, o humorista até tentou amadurecer a ideia de ter um filho na terapia, mas não foi para a frente.

O colunista ainda aponta uma longa viagem de Fábio Porchat pela Europa, onde deve ficar por cerca de 45 dias. Já Nataly segue trabalhando no Brasil e a última publicação dos dois no Instagram dela aconteceu em novembro do ano passado.

Vale lembrar que nenhum dos dois comentou o assunto publicamente ou anunciou o término do casamento de cinco anos.

