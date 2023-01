Casimiro diz que fala de Ana Moser sobre eSports foi arcaica

Casimiro Miguel, um dos principais streamers do Brasil, criticou a fala de Ana Moser, ministra do Esporte, sobre esportes eletrônicos. A ex-jogadora de vôlei afirmou que o eSport não pode ser considerado esporte. Para Casimiro, esse é um comentário grosseiro e arcaico.

Para o streamer, Ana Moser mostrou desconhecer o que são eSports. Ele ainda defendeu que haja investimento público neste segmento e, no futuro, uma regulamentação por meio de legislações.

“O ponto deste debate, que nem deveria ser debate, é o seguinte: tu pode ter a sua opinião que quiser. Tu só não pode fazer duas coisas. Um: desrespeitar a parada. E dois: mostrar uma ignorância f* no comentário. Isso não dá”, começou Camisiro, eleito a Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil 2022.

“Ah, eu acho que esports é batata frita”. Show! Mas tu reconhece a grandeza? Sabe do que está falando? Então beleza. Não foi o caso dela. O comentário foi grotesco e grosseiro, na minha opinião, porque parecia que não sabia o que estava falando. “Ah, o esport não é imprevisível”. Não sabe o que está falando. Esse comentário, só esse, já é uma merda”.

Casimiro continuou no raciocínio e defendeu que haja investimento público nos esports:

“O bagulho que me desagrada é o simples fato de que é um comentário arcaico. A forma como ela fala. Beleza que você não quer colocar o esport na pasta do esporte, você vai colocar em que pasta? Porque tem que ter investimento, tem que ter. É muito grande, pô. Não pode tratar como se fosse uma merda. Na pasta de Cultura, na pasta de Ciência e Tecnologia, em algum lugar. Ela poderia ter só mais cuidado na fala dela, porque desrespeitou muita gente”, argumentou Casimiro.

Para reforçar o argumento, Casimiro usou Bruno “Nobru” como exemplo. Ele é ex-jogador de Free Fire, um dos principais influenciadores de jogos eletrônicos do Brasil e dono do clube de esports Fluxo.

“Eu acho que tem que ter investimento no esporte eletrônico. Vou te dar um exemplo simples: pega o Nobru. O Nobru é um moleque que nasceu em periferia, começou a jogar no celularzinho dele, mudou de vida, mudou a vida da família delee mudou a vida de uma galera. Será que não tem uma porrada de Nobru aí para surgir? Onde é que o governo está atuando nisso para surgir mais ? É instrumento de mudança de vida. Eu acho importante. Assim como o futebol”, completou.

