Caso da jovem que levou 18 pontos no rosto após ataque em ônibus é classificado como leve por polícia

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) concluiu que a jovem, que teve o rosto cortado dentro de um ônibus e levou 18 pontos teve uma lesão leve. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25), pela assessoria da Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.

O caso aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro, quando o coletivo passava pelo município do Conde, no litoral norte da Bahia. A estudante Stefani Firmo, de 23 anos, viajava de Recife (PE) para Salvador (BA) e dormia quando foi atingida.

Câmeras de segurança do ônibus mostram o momento em que uma passageira se levanta e se aproxima da vítima, que depois sai pedindo por socorro.

A polícia chegou a apreender uma faca que estava com uma passageira sentada na frente da vítima. A faca foi mandada para a perícia, no entanto, a passageira não foi detida.

De acordo com o g1 Bahia, em nota enviada nesta quarta-feira (25), a polícia afirma que o corpo de delito pode ser repetido em 60 dias e que o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

