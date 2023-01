Cássia Kis vai encerrar contrato com a TV Globo após ‘Travessia’, diz colunista

Foto: Divulgação/TV Globo

Após causas uma série de polêmicas nos bastidores da TV Globo, a atriz Cássia Kis, de 64 anos, não vai renovar o contrato com a emissora após o término de ‘Travessia’. As informações são do colunista Valmir Moratelli, da Veja.

Segundo a publicação, a atriz que torceu pela vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro do ano passado, não será chamada para novos trabalhos tão cedo.

A intérprete de Cidália já havia citado, em outubro do ano passado, que não tinha vontade mais de fazer novelas e que estaria a disposição de participações especiais e séries mais curtas.

“Estou muito velha para acabar? Não, não estou. Mas estou cansada. Quero fazer outras coisas e tenho chance. Quero ter outra vida. Tenho 64 anos, aparento 90. Uma vida de novela toma muito tempo”, disse ela em entrevista ao Splash, do UOL.

