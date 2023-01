Castramóvel estará no Bonfim a partir de próxima segunda (23)

Foto: Lucas Moura/Secom

A partir da próxima segunda-feira (23), o Castramóvel, serviço municipal itinerante de castração de cães e gatos está locado no bairro do Bonfim. O veículo estará estacionado no Centro de Saúde Mental (CSM) Rubin de Pinho.

Os donos de gatos podem se dirigir ao Castramóvel às segundas, quartas e sextas-feiras para receber atendimento. Para aqueles que possuem cachorros o atendimento acontece nas terças e quintas-feiras. Vale lembrar que só serão realizados 60 procedimentos por dia.

Para receber o atendimento é necessário realizar agendamento prévio através do e-mail agendamento.dipa@gmail.com ou nos postos de saúde da rede municipal. Cerca de 35 vagas estão disponibilizadas para marcação presencial, no local do Castramóvel, de segunda a sexta. Esse processo pode ser feito entre 8h e 10h.

É preciso apresentar RG e CPF do tutor, comprovante de residência em Salvador, Cartão SUS e de vacina antirrábica do animal.

Recomendações

Devido à pandemia, é recomendado que somente o tutor e o animal compareçam ao local, para evitar aglomerações. Além disso, é importante que o animal esteja em jejum e o tutor deve apresentar RG e Cartão SUS, assim como o cartão de vacinação do animal.

