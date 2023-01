Celso Portiolli surge irreconhecível após tratamento de câncer

Foto: Reprodução/ Instagram

A aparência de Celso Portiolli virou motivo de piada nas redes sociais. O apresentador, que passa por um tratamento contra um câncer na bexiga, descoberto em 2021, vem levando na esportiva toda situação e resolveu brincar com a reação que os remédios e procedimentos acabou causando em seu rosto.

Após aparecer visivelmente inchado em vídeos no final de 2022, o apresentador do ‘Domingo Legal’ exagerou no efeito e caiu na brincadeira, fazendo piada sobre o que o deixou daquele jeito. “Bom dia! 3 dias de férias (risos)”, escreveu o apresentador.

Alguns amigos famosos do apresentador também entraram na brincadeira. “Datena te amo”, escreveu Tiago Barnabé. “Ficou muito parecido com alguém que eu conheço…”, comentou César Filho. “Geraldo Luís, é você!”, brincou o humorista Bananinha.

Em um vídeo é possível ver como Portiolli realmente está. Na gravação, o apresentador aparece ao lado da mãe e deseja aos seguidores um feliz 2023. O rosto do artista está levemente inchado, porém, não chega a ficar como está na montagem compartilhada por ele.

O tratamento feito por Portiolli consistiu em uma imunoterapia e aplicação da Imuno BCG. Em 2022, o apresentador teve uma boa resposta ao tratamento, porém, precisou ficar internado após uma inflamação na bexiga.

