Cencosud abre novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A Cencosud é uma multinacional que atua em diversos países da América Latina, incluindo o Brasil. A empresa opera principalmente no segmento varejista, competindo diretamente com corporações como Carrefour, GPA e BIG. A seguir, confira as oportunidades disponíveis neste momento.

Cencosud tem novas vagas de emprego no país

A Cencosud é uma empresa multinacional com sede no Chile e está presente em diversas localidades da América do Sul. No Brasil, a corporação opera através de grandes marcas, como Mercantil Atacado, Prezunic, Perini, Spid, Bretas e Serviços Financeiros, que traz o cartão exclusivo da Cencosud.

Neste momento, a companhia possui mais de 350 unidades, empregando novos funcionários todos os dias, que se somam aos 20 mil trabalhadores que já fazem parte dessa história.

Recentemente, a Cencosud divulgou novas oportunidades de emprego pelo país, sendo distribuídas em diversos municípios, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Os cargos em aberto são:

Vendedor de Eletro – Aracaju;

Gerenciador Frente de Loja – Juazeiro;

Operador de Eletro – Santo Estêvão;

Operador de Supermercado – Fortaleza;

Vendedor de Atacado – Uberlândia;

Operador de Perecíveis – Salvador e Rio de Janeiro;

Motorista – Rio de Janeiro;

Gerenciador Prevenção de Perdas – Senador Canedo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

A Cencosud contrata novos funcionários todos os dias dentro do Brasil, oferecendo vagas em diversas localidades do território, incluindo grandes capitais como RJ e SP.

Atualmente, a empresa já conta com mais de 20 mil trabalhadores, que operam nas centenas de unidades da Cencosud.

Para fazer parte do time, os interessados devem acessar o site 123empregos e buscar as informações relacionadas ao processo de seleção.

