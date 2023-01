Censo do IBGE: resultado deve sair em abril (confira!)

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022 teve seu resultado adiado mais uma vez. Espera-se que o órgão divulgue seu desfecho em abril de 2023, apresentando informação sobre a população brasileira e sua condição de vida. A última pesquisa sobre o assunto foi no ano de 2010.

Todavia, o Censo de 2022 obteve uma grande repercussão e controvérsias. O resultado do trabalho realizado pelo IBGE deveria ter sido divulgado em janeiro deste ano. No entanto, o levantamento deve continuar ainda em fevereiro. É a terceira vez que o instituto adia a resolução de seu estudo.

A princípio, o IBGE anunciou que sua pesquisa é transparente, sendo considerado um dos maiores censos do mundo. Até o momento, os recenseadores do instituto já visitaram mais de 89 milhões de domicílios. 184 milhões de pessoas responderam seu questionário. Sendo assim, o estudo está em sua fase final.

Deve-se levar em consideração que a estimativa era a de que o término do censo fosse no mês de outubro do ano passado. O prazo acabou sendo adiado para dezembro, o que acabou não acontecendo. O IBGE então passou a anunciar que o resultado da sua pesquisa seria divulgado em janeiro, e agora passou para abril.

Alguns dados sobre a pesquisa

A realização de um censo como o do IBGE é importante para o país, visto que com os dados obtidos, o governo pode introduzir uma série de políticas públicas, a favor da população. As informações coletadas também podem ser úteis tanto para indivíduos e pela sociedade, em proveito do desenvolvimento científico.

Vale ressaltar que a pesquisa tem apontado uma redução na população brasileira, consequência de um menor número de nascimentos no país. No Brasil, o número de pessoas que nascem é maior do que as que morrem. A pesquisa aponta que esta diferença vem diminuindo.

Através de uma análise detalhada dos dados obtidos neste tipo de pesquisa, observa-se que a população brasileira vem envelhecendo cada vez mais. Analogamente, pode haver impactos na força de trabalho, na previdência social e na saúde. Espera-se que daqui a algumas décadas possa haver uma redução do país.

A crise de saúde causada pela covid-19 fez com que a mortalidade no Brasil aumentasse exponencialmente, sendo necessário considerar as estatísticas, relacionando-as com a redução do crescimento populacional. Deve-se ter em mente que o número de nascimentos sofreu uma grande redução neste período.

Coleta de dados do Censo

Apesar do IBGE informar que sua pesquisa é transparente, seu resultado vem sendo adiado, o que gera muitas dúvidas a respeito do trabalho dos recenseadores e da qualidade da pesquisa que está sendo realizada. O ex-presidente do instituto, Roberto Olinto, tem falado na mídia, que o Censo 2022 “é uma tragédia absoluta”.

Uma questão a ser observada é a de que o Censo 2022 foi realizado em um ano de eleições presidenciais, portanto, era esperado que houvesse uma dificuldade na realização do levantamento das informações. No entanto, não foi possível adiar o levantamento em mais um ano. Portanto, a pesquisa começou em agosto de 2022.

Outro fator importante é o de que houve um aquecimento no período, do mercado de trabalho em todo o país, o que fez com que a remuneração do IBGE dada a seus recenseadores ficasse defasada. Por conta dessas situações, houve um atraso no processo de coleta de informações no Censo de 2022.

Por outro lado, o censo apresentou uma série de inovações, como por exemplo, um acompanhamento em tempo real de todas as suas operações. A plataforma utilizada na coleta de dados através de um instrumento de BI possibilitou a geração de informações censitárias coletadas com precisão.

IBGE

O IBGE esteve aberto durante suas operações a todo o tipo de avaliações, técnicas ou administrativas. Ademais, ele realizou o “Observa Censo”, junto a Agência ABC do Ministério de Relações Exteriores e o Fundo de População das Nações Unidas, para acompanharem seu processo de coleta de dados sobre a população brasileira.

A imprensa vem acompanhando mensalmente o trabalho do Censo 2022 do IBGE. Dessa maneira, todos sabem das dificuldades que o instituto passou e ainda passa em seu trabalho de recenseamento. Portanto, há um reconhecimento de suas dificuldades e da seriedade dos profissionais envolvidos no levantamento.