Centec recebe inscrições para mais de mil vagas em cursos profissionalizantes

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec), no Ceará, está com inscrições abertas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). A oferta total do Centec é de 1.050 vagas para sete cursos.

De acordo com o Instituto, as aulas serão ao vivo por meio da plataforma Google Meet e há turmas em diferentes horários. Todos os cursos possuem carga horária de 40 horas/aula, com exceção do curso de Libras, que possui 80 horas/aula e acontece às segundas, quartas e sextas-feiras.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site do Instituto. Ainda de acordo com o Centec, o público-alvo dos cursos profissionalizantes são estudantes que:

moram no Ceará (CE);

tenham a partir de 16 anos;

estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

atendam aos requisitos de escolaridade mínima exigidos por cada curso;

possuam acesso a computador, notebook, celular ou tablet com internet.

Ainda de acordo com as regras do Centec, cada pessoa só pode se matricular e fazer um curso por vez. Conforme o cronograma, o início das aulas será ainda neste mês, no dia 16 de janeiro.

Segundo o Instituto, a oferta de cursos profissionalizantes on-line responde à demanda de pessoas que procuram meios de se capacitar para o mercado de trabalho, mas não dispõem de tempo ou não podem se deslocar para realizar os cursos de forma presencial.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Centec por meio de contrato de gestão firmado com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Secitece).

Cursos ofertados:

Formação Básica em Libras

Técnicas do Assistente Administrativo

Fundamentos em Empreendedorismo

Ferramentas Digitais

Noções de Liderança e Gestão de Pessoas

Noções de Operador de Caixa

Técnicas de Negociação e Vendas

Acesse o site do Centec para mais informações.

