Centenário de Mãe Hilda Jitolu é celebrado com selo comemorativo

O centenário de Hilda Dias dos Santos, a mãe Hilda Jitolu, líder espiritual do bloco Ilê Aiyê, foi marcado com o lançamento de um selo comemorativo. A comemoração aconteceu na noite de sexta-feira (6), no barracão do terreiro Acé Jitulo, localizado no bairro do Curuzu, em Salvador.

O artista plástico baiano Wilton Bernardo foi responsável pela confecção do selo. Líderes religiosos, autoridades, familiares e celebridades marcaram presença na comemoração.

Atores como Fábio Assunção, Regina Casé e Sophie Charlotte, foram até o espaço parabenizar a iniciativa da família da ialorixá. A deputada estadual reeleita Olívia Santana, a nova secretária De Promoção Da Igualdade – Sepromi, Angela Guimarães, e Bruno Monteiro Secretário de Cultura do estado também foram ao evento. Veja as fotos abaixo:

