Central Ar ANUNCIA oportunidades em São Paulo

A Central Ar, empresa que se destaca como o maior e-commerce no segmento de Ar Condicionado do Brasil, está com novas vagas de emprego disponíveis. Com cargos em São Paulo e em Araçatuba, pode ser uma ótima chance de se reposicionar no mercado. Confira quais são as vagas em aberto:

Especialista de Mídias Sociais – Araçatuba/SP – Efetivo;

Responsável pelas Mídias Sociais – São Paulo/SP – Efetivo;

Gerente Financeiro – Araçatuba/SP – Efetivo;

Operador de Telemarketing – Araçatuba/SP – Efetivo;

Supervisor de Vendas – Araçatuba/SP – Efetivo: Desenvolver as pessoas para superar os desafios do departamento de vendas, realizando o acompanhamento de metas e KPI’s individuais dos vendedores, afim de alavancar o resultado do time; Responsável por elaborar o planejamento de vendas diário, com base no orçamento.

Mais sobre a Central Ar e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Central Ar, é válido frisar que seu time é composto por gente de cultura forte, focada em resultados, com ética e respeito. .Em resumo, o objetivo da Central Ar é oferecer a melhor experiência de consumo, com os melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.

Oferece uma estrutura de negócio voltado para o formato B2B, criou uma rede de relacionamento com seus parceiros, onde eles se cadastram em um site exclusivo e, após aprovados, podem adquirir e indicar os produtos da Central Ar aos seus clientes através de nossos representantes, com condições exclusivas.

Por fim, atualmente o maior objetivo é ser referência no varejo digital, oferecendo aos seus consumidores produtos e serviços que contribuem para um dia melhor.

