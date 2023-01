CertiSign abre vagas de emprego remoto e na região de São Paulo

A CertiSign é uma empresa especializada em identificação e segurança digital. Há mais de 20 anos no mercado, a companhia está com novos processos seletivos abertos para trabalho remoto em caráter nacional na região de São Paulo. Confira, a seguir.

CertiSign abre novas vagas de emprego

A CertiSign está há mais de 20 anos transformando o mercado de identificação e segurança digital. A equipe de colaboradores trabalha no desenvolvimento de soluções para ampliar a segurança e criar relações de confiança.

Se você é uma pessoa que gosta de enfrentar desafios no ambiente de trabalho, a companhia abriu novos processos seletivos. Quer transformar o mundo e fazer dele mais seguro? Confira, a seguir, os cargos:

Ana. Cloud – São Paulo e Trabalho Remoto;

Ana. de Banco de Dados – São Paulo;

Administrativo (Banco de Talentos) – São Paulo e Trabalho Remoto;

Alianças Estratégicas (Banco de Talentos) – São Paulo e Trabalho Remoto;

Data Center (Banco de Talentos) – São Paulo e Trabalho Remoto;

Recursos Humanos (Banco de Talentos) – São Paulo e Trabalho Remoto;

Tecnologia de Produtos (Banco de Talentos) – São Paulo / SP;

Varejo e Vendas (Banco de Talentos) – São Paulo e Trabalho Remoto;

Scrum Master – São Paulo / SP e Trabalho Remoto.

Como se candidatar

A CertiSign, há mais de 20 anos no mercado, faz a diferença na área de identificação e segurança.

Com um ambiente de trabalho inclusivo e desafiador, o processo seletivo para as vagas citadas segue em aberto. Acesse o site 123 empregos para mais informações.

