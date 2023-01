Cesta básica chega a R$ 570 com aumento de 10% em Salvador

Foto: Reprodução

A cesta básica aumentou mais de 10% em Salvador no mês de dezembro, e chegou a R$ 570,70. A taxa é um comparativo entre os anos de 2021 e 2022.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), esse é o quarto menor valor entre as 17 cidades pesquisadas.

Já entre os produtos que estão presentes na cesta básica, em 2022 a banana ocupou o primeiro lugar na alta do processo, com um aumento de 40,51%. Em seguida, leite integral longa vida (36,81%), farinha de mandioca (35,77%), manteiga (27,05%), pão francês (26,47%), feijão carioquinha (19,80%), café em pó (13,64%), óleo de soja (7,69%), açúcar cristal (5,81%) e arroz agulhinha (0,16%). Por outro lado, alguns alimentos apresentaram queda no processo. O tomate lidera, com -16,51%, e a carne bovina de primeira (-2%).

Até dezembro de 2022, o trabalhador que ganhou um salário mínimo em Salvador comprometeu 103 horas e 35 minutos da jornada mensal para conseguir comprar os alimentos. Em comparação com novembro do mesmo ano, para comprar os mesmos alimentos era de 99 horas e 58 minutos. Entretanto, em dezembro de 2021, o tempo foi de 103 horas e 38 minutos.

Também em dezembro de 2022, a cesta básica custou 50,91% do salário mínimo líquido. Em 2021, no mesmo período, a taxa foi de 50,93%. O valor médio da cesta básica na capital baiana foi de R$ 566,33 no último ano, o que correspondeu a um aumento de 17,51% em relação a 2021, quando custava R$ 481,92.

