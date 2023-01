Cezar Black se irrita após Tina não emprestar peruca no BBB 23

Foto: Reprodução/ Gshow

O primeiro Jogo da Discórdia da 23ª edição do Big Brother Brasil prometeu e cumpriu no quesito confusão entre os participantes, porém, entre as justificativas para a briga, uma acabou se tornando piada para os internautas que acompanhavam a dinâmica.

A brincadeira consistia em montar o pódio, com quem a pessoa gostaria de ir junto para a final e a quem ela daria bomba. O baiano Cezar Black escolheu a modelo angola Tina como a “bomba” dele, e explicou que ela estava recebendo a plaquinha por não ter emprestado uma peruca a ele durante a festa.

“Eu gosto muito de me fantasiar, colocar peruca, curtir carnaval. Pode ser uma besteira para alguns, mas quando eu pedi emprestado [para a Tina], ela simplesmente falou ‘não’”, disse o enfermeiro.

Tina justificou a ação afirmando que não costuma emprestar as laces nem para as filhas e Cezar seguiu na justificativa. “Depois ela me explicou, disse: ‘Me desculpa, mas é algo muito pessoal’.”

com vocês, Cezar Black colocando a Tina na bomba do jogo da discórdia porque ficou triste por ela não emprestar o cabelo dela pra ele dançar na festa 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/2juWzES2w2 — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) January 24, 2023

A participante ainda questionou se aquele teria sido mesmo o motivo, e Cezar reforçou que a negativa o deixou chateado e ofendido. “Não tem ninguém que eu leve aqui para uma bomba… Mas a única pessoa que eu tive uma situação de desacordo foi você. Eu me senti ofendido”.

Irritada com a situação, Tina chamou Cezar de bipolar e afirmou que abriu mão de votar nele com o peso dois que havia ganhado no poder Coringa por acreditar que eles poderiam se acertar.

“Eu cedi, acreditei que a gente estava alinhado. Eu afirmei para a casa que estava muito bem você. Agora está chateado porque eu não emprestei meu cabelo? Meu amor, eu não empresto nem para a Aline! Não empresto os meus cabelos! Além de caros, são coisas pessoais.”

Em uma conversa com Fred, Tina voltou a falar sobre o assunto e reforçou que as laces que usa além de ser uma questão de identidade, é pessoal e as que ela levou para a casa não seriam emprestadas para motivos fúteis.

“Quando o Black [Cezar] veio aqui buscar [a lace], ele disse: ‘Quero ir para o Carnaval’. Não é assim. Para a mulher negra, isso de trocar de cabelo, é algo muito pessoal. A Aline também não emprestou. Pior ainda a finalidade ser festejar para carnaval. Se é uma mulher com câncer ‘não tenho cabelo, tá caindo. Você pode emprestar o seu cabelo?’ Você abre a mala e dá 20 perucas pra ela, claro. Mas aqui não é assim.”

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.