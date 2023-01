Cheiro de Amor e Isqueminha agitam 1ª edição da Lavagem da Barra

Foto: Reprodução/ Instagram

As bandas Cheiro de Amor e Isqueminha serão as responsáveis por agitar a 1ª edição da Lavagem da Barra.

O evento, que acontece no domingo (22), a partir das 15h, contará com um cortejo feito por banda de fanfarra que desfilará do Forte Santa Maria ao Forte São Diogo, onde será realizado o evento.

Promovida pela Oquei Entretenimento, a festa promete reunir turistas e baianos para curtir a energia que só o verão no estado consegue oferecer em um dos cartões postais da cidade.

Os ingressos para o evento custam R$ 77 e estão à venda no site Partik.

SERVIÇO

Lavagem da Barra – Circuito Verão com Cheiro de Amor, ISQUEMINHA e convidados

Quando? Domingo (22), às 15h

Onde? Espaço Carybé das Artes – Forte São Diogo. Barra

Quanto? R$ 77,00 (+ taxa); Ingressos no Partik

