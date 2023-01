Chesf aumenta vazão em Xingó para viabilizar procissão fluvial de Bom Jesus em Penedo

Secom PMP

O ponto alto da maior festa religiosa de Alagoas – a procissão fluvial em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo – está assegurado.

A celebração que acontece no rio São Francisco, a cada segundo domingo do mês de janeiro, está garantida com a liberação de mais água, a partir da Usina Hidrelétrica de Xingó

A solicitação partiu da Prefeitura de Penedo e foi encaminhada à Chesf por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF).

Em carta circular emitida nessa terça-feira, 03, a Chesf informa que a vazão na UHE de Xingó será de 1.500 m³/seg entre os dias 05 e 07 de janeiro.

A operação especial que começa na quinta-feira será mantida até a véspera da procissão fluvial dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes que reúne milhares de devotos e romeiros em Penedo, celebração que completa 139 anos em 2023.

A Chesf informa ainda que o aumento da vazão para o Baixo São Francisco também visa garantir o desencalhe de uma balsa no povoado Niterói, situado no município sergipano de Porto da Folha.

Confira na imagem abaixo a carta circular emitida pela Chesf

Carta Circular SOO 001 2023 – Operação Especial – Procissão Fluvial Alusiva ao Bom Jesus dos Navegantes em Penedo AL e Desencalhe de balsa em Niterói SE