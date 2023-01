A Cielo trabalha com tecnologia de ponta e prioriza o cliente no centro de suas ações. Atualmente a companhia possui mais de 25 anos de experiência no Brasil e também na América Latina. Trata-se de uma companhia que leva suas atividades a mais de 1,4 milhões de clientes. Neste momento, a empresa está contratando novas pessoas para complementar o sucesso de suas atividades. Confira.

Cielo abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Cielo é líder no segmento de pagamentos eletrônicos em todo o Brasil e busca inovar em suas atividades entregando o melhor produtos e atendimento aos seus clientes e parceiros. Para continuar sendo a maior empresa em seu segmento, a Cielo disponibiliza novas oportunidades de emprego.

Estamos tratando de uma empresa que oferece vários benefícios aos seus colaboradores, além de promover a inclusão e valorizar a diversidade em toda sua multiplicidade. A companhia prioriza a contratação de profissionais empenhados e capacitados para entregar bons resultados. Confira, a seguir.

Estágio em Estratégia e Finanças – Necessário cursar o penúltimo ou último ano do ensino superior em qualquer área de ciências exatas, ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia, possuir experiência em trabalhos sob pressão de qualidade e prazo de entrega (São Paulo).

Gerente de Negócios (PCD) – Necessário experiência na área comercial, possuir veículo próprio e CNH B, disponibilidade para viagens, possuir conhecimento básico em pacote Office (Betim/MG).

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os candidatos devem realizar a sua inscrição através do site 123 empregos.

