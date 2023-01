Cinco dicas para escolher pulseira certa e dar um upgrade no look

Foto: Pexels

Quando você está escolhendo um look, independente da ocasião, os acessórios são indispensáveis. Muitas vezes, inclusive, as pessoas se esquecem como os acessórios podem realmente fazer uma roupa brilhar!

Escolher um modelo de pulseira certo, por exemplo, pode realmente ajudar muito a compor uma aparência geral e torná-la ainda mais destacada. No entanto, muitas pessoas não sabem exatamente como conseguir isso!

A seguir, mostraremos 5 dicas para fazer com que a pulseira certa – ou um conjunto delas – deixem seu estilo ainda mais poderoso. Confira!

Use pulseiras em ambos os pulsos

Muitas pessoas pensam que é preciso escolher apenas um pulso para usar suas pulseiras. Mas isso não é verdade! Usar pulseiras em ambos os pulsos pode aliviar a aparência e chamar a atenção para as complexidades de suas joias.

Então a dica é harmonizar metais, pedras e estilo e colocar as pulseiras em ambos os pulsos.

Tenha uma peça focal

O pulseirismo é uma tendência que veio para ficar, então fazer um mix de várias peças sempre é bem-vindo. Porém, quem opta por esse estilo deve escolher uma pulseira grossa no meio com peças menores e mais delicadas ao seu redor, criando um visual harmonizado. Ou seja, as pulseiras maiores chamam a atenção e os olhares e as peças mais simples reforçam a produção geral.

Faça uma produção completa com outras joias

Uma ótima maneira de ter uma roupa coesa é combinar as pulseiras com as cores ou metais das outras joias que está usando. Vale escolher um metal como prata, ouro ou cobre e combiná-lo com outras peças como colares, brincos e anéis. Este é um visual ousado e bem montado que funcionará bem com qualquer escolha de roupa.

Combine as pulseiras com as cores da roupa

Esta é uma maneira de dar um toque fashionista, moderno e cheio de atitude ao visual, especialmente se a escolha for uma cor ousada ou uma gama de cores. No entanto, pode funcionar tão bem com uma escolha de cor mais refinada ou suave.

Misture os metais

Por fim, é uma ótima maneira de elevar a combinação de seus acessórios. Ao misturar os metais com suas pulseiras e outras peças de joalheria, isso cria um contraste que dá à sua escolha de roupa um upgrade de estilo.

